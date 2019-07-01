Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Dikili ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı.

20 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık bir alanın etkilendiği ve yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangını çevre sakinleri de üzüntü ile izledi. Vatandaşlar yangın öncesi bölgenin yemyeşil olduğunu, alanın bu hale gelmesine üzüldüklerini belirtti. Yangından oluşan duman, çevre ilçelerden de görüldü.

MENDERES İLÇESİNDE YANGIN: 2 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları, 17 arazöz ve 5 dozer ile sürdürülüyor.

Bu arada rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle dumandan etkilenen bazı otellerin tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, yangın alanının genişleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 22.30 civarında çıkan yangına belediye ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yangına müdahale ettiğini aktaran Kayalar, şunları kaydetti:

"Şu anda iki otelimizde yer alanları tahliye ediyoruz. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopterle yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki, milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz."