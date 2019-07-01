Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.