Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emrah Katırcı yönetimdeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.