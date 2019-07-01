Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Küçükfındık Yaylası'nda yaşayan Fetih Demirarslan, akşam evinin lambasında gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde böceğin, az rastlanır türden olan gergedan böceği olduğunu fark etti. Böceği cep telefonu ile fotoğraflayıp videoya alan Demirarslan, daha sonra doğaya bıraktı.