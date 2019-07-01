Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler çocuğun yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan bir otomobil yola çıkan çocuğa çarpıyor, ardından çocuk metrelerce fırlıyor. Kaza sonrası çevredekiler çocuğun yardımına koşuyor.