Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan R.E., bir kafeden çıkan kaynanası ve kayınbabasının içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Kayınpederi A.E.’nin de karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda araçta bulunan A.E. ağır, eşi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan A.E.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Dehşet saçan damat R.E., olay yerinden kaçmaya çalışırken izinli olan iki polis tarafından yakalanarak silahı ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

