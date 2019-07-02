Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde yaşayan D.S. isimli kız çocuğunu ikamet ettikleri evin avlusunda akşam saatlerinde akrep soktu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan D.S.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri akrebin kız çocuğunu aşırı miktarda zehir enjekte ettiğini belirleyince D.S. müşahede altına alındı. 9 Yaşındaki D.S. yoğun bakım servisine kaldırılırken uzmanlar özellikle aşırı sıcaklarda vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı dikkatli olmalarını istediler.