Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı:
Açıklamada, hava sıcaklıklarının Bursa'da 12.00- 15.00 arası 35 dereceye ulaşması beklenirken, sıcak havanın Çarşamba ve Perşembe günleri de etkisini göstereceği ifade edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı:
Açıklamada, hava sıcaklıklarının Bursa'da 12.00- 15.00 arası 35 dereceye ulaşması beklenirken, sıcak havanın Çarşamba ve Perşembe günleri de etkisini göstereceği ifade edildi.
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