Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eski karısı H.D.'yi (35) çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında darp etti. Şahıs, hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mardin'de eski eş dehşeti
02.07.2019 - 16:34 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mardin,eski,eş,
634469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634469.aspx
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