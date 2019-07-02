Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 22 yaşındaki kişi 50 lira için çıkan tartışmada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay, Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi.



50 LİRA İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Emirhan İlçi ile borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İlçi tarafından bıçaklanan Türker ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Türker'i ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ZANLI, OPERASYONLA YAKALANDI

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Emirhan İlçi'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İlçi'nin saklandığı yeri tespit edip, operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Emirhan İlçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

