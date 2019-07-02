Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kilise Caddesinde saat 14.00 sularında çocuğu ile yürüyen eski eşini takip eden Ali A., çocuğu ve onlarca kişinin önünde eşi H.D.’yi darp ederek 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan H.D. Kızıltepe Devlet Hastanesinde kaldırılırken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına aldı.

Kızıltepe adliyesine çıkarılmadan önce sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Ali A. rahatlığı ve pişkinliği ile dikkat çekerken eski eşine hakaret etmeye devam etti. Ali A.’nın gazetecilere “Beni iyi çekin” demesi pes dedirtti.