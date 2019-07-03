Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Birlikte yaşadığı şahıstan şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, evden kaçarken şahısla sokakta karşılaştı. Kaçmaya çalışan kadın, "Bana bir fiske daha vurma" diye bağırınca mahalleli olaya müdahil oldu. Kadının yanına giden mahalleli, polisi arayarak durumu bildirdi.

Birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığını kabul eden şahıs, olay yerine gelen polis otosuyla karakola götürüldü. Şiddet gördüğünü iddia eden kadın da polis otosuna binerek, karakola gitti.