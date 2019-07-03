Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkez Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'nde bulunan Vahdet Altunkes’e ait çiftlik evinde meydana geldi. Altunkes, polis ekiplerine çiftlik evinde beslediği 1 koyun ve 3 kuzusunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, koyunun ve yavruların bulunduğu ahır çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ahırda bulunan koyunun 3 yavrusu ile birlikte çalınması ise dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı
03.07.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : hırsız,anne,koyun,story_,
634599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634599.aspx
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