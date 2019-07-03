Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bu sabah saatlerinde Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde meydana gelen kazada, Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.



SOYKAN ÇİFTİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi. Yaralanan çift, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

