Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajına gezi teknelerinin bağlanması için kaçak yapıldığı iddia edilen yüzen iskeleye vatandaşlar tepki gösterdi. Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki turistik Hisarönü Mahallesi’nde vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden girebildikleri tek halk plajında kaçak yapıldığı iddia edilen iskeleye vatandaşlar tepki gösterdi. Doğa harikası 250 metre uzunluğundaki “Altın Kum” plaj mevkinde yapılan iskele, yüzmek için bölgeye giden vatandaşların huzurunu kaçırdı. Vatandaşlar duruma tepki göstermek ve seslerini duyurabilmek için plajda bir araya geldi.

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililere seslenen Taştekin “Bu gördüğümüz koyda birkaç kurumla görüştük. Ama hiçbirinden izin alınmadan iskelenin yapıldığını öğrendim. Burası halka açık olan bir plaj, mahalle yaşayanı ve dışardan gelen misafirlerimiz bu koyda denize giriyor. Diğer yerler ücretli olduğu için, dar gelirli insanlarımızın kullandığı bir alan. Bu görüntü bizleri rahatsız etti. Bu iskelenin burada kalmasını istemiyoruz. Bu iskele kaçak. Birkaç kurumla konuştum kimsenin bundan haberi yok. Tur tekneleri buraya geliyor. Aile denize girmek için geliyor ama huzursuz oluyor. Bununla ilgili bana sürekli şikâyet geliyor. Ama hiçbir yetkiliden cevap alamadım.” dedi.

Kimsenin haberi yok

Mahallede yazlığı bulunan Sinan Öner “Bu doğal güzellikler içinde huzurumuz kaçıyor. Yani çok güzel bir ortam, halkımız gelip burada ücret ödemeden sakince denize giriyor. Hafta sonu buralar doluyor. Bu iskeleden maalesef hiç kimsenin haberi yok. Muhtarın bile haberi yok, gelip koydular. Kendisine sorduk ‘Benim hiçbir bilgim yok’ dedi. Gerçekten bu kadar duyarsızlık olmaz. Buraya geldik ama muhatap da yok. Hakkımızı, bu tabiatın hakkını sonuna kadar arayacağız” dedi.