Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi canlarını hiçe sayıp tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Herkesin koşarak uzaklaştığı, kimsenin yaklaştırılmadığı yere kimi zaman robotla, kimi zaman tek başına giden uzman ekipler, bir bakıma kendi hayatlarını ortaya koyuyor. Büyük tehlike altında görev yapan uzman ekiplerin işini, en çok meraklı kalabalığın oluşturduğu izdiham zorlaştırıyor.

İhbar durumuna göre pek çok müdahale yöntemini soğuk kanlı şekilde sergileyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İhlas Haber Ajansı için senaryo gereği şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra müdahale sürecinin tatbikatını gerçekleştirdi. Senaryo gereği şüpheli paket ihbarı aldıktan kısa süre sonra olay yerine gelen bomba uzmanları, ilk olarak çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor. Gelişen teknoloji sayesinde yerli ve millî olarak ASELSAN’ın ürettiği bomba imha robotu “Ertuğrul” kullanılıyor. Şüpheli paket bomba imha robotu tarafından etkisiz hâle getiriliyor. Kameralara da yansıyan müdahale anında önce 3 kez siren çalınıyor. 3. Sirenin sonunda ise bomba imha robotu şüpheli paketi etkisiz hâle getiriyor. Ardından bomba imha uzmanı polisler, kilolarca ağırlığındaki koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli paketin yanına giderek incelemede bulunuyor. Şüpheli paketten el yapımı patlayıcıya, askerî mühimmattan çeşitli düzeneklere kadar; yeri, durumu, bulunduğu konum ile ilgili değişen müdahale yöntemleriyle en tehlikeli görevi ifa eden bomba uzmanları, bir olaya yapılan müdahale sonrası elde edilen materyallerin tasniflenmesi, delillendirilmesi ve kriminal inceleme safhalarına geçiyor.