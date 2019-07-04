Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

190 milyon lira paha biçilen yalıda, 14 oda, 4 salon, iki yüzme havuzu ve açık otoparkı var. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970’li yıllarda satın aldığını belirtti. Kırmızıtaş, Boğaz’da 600 yalının bulunduğunu ve 100’ünü yabancıların aldığını söyledi. 1800’lerdeki Abdülhamit Han döneminde inşa edilen yalıda uzun seneler boyunca Türkiye’deki Credit Lyonnais Fransız Bankasının Müdürü Noel Eram ve ailesi hayatını sürdürdü. Banka sayısı artınca Eram’ın çalıştığı bankayı Fransızlar kapattı ve Eram emekli oldu. Eram hayatını kaybedince şair kız kardeşi Matmazel Liza yalıda yaşamaya başladı. Smaro adında yardımcı bir kızı yanına alan Liza, ölmeden onu evlendirdi ve hediye olarak yalıyı kendisine bağışladı. Daha sonra Smaro ve eşi yalıyı sattı. O dönemde yalıyı satın alan kişi restore ettirerek 1974 yılından bugüne içinde hayatını sürdürmeye devam ediyor.