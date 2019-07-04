Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Kuzu, arkadaşlarıyla bir plan yaptı. Genç, arkasına iki yastık koyarak F.Y’den (18) pompalı tüfekle ateş etmesini istedi. F.Y. denileni yaptı. Saçmaların ağır yaraladığı Kuzu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili F.Y. ile F.Y.T’yi gözaltına aldı. Tetiğe basan şahıs tutuklanırken F.Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalışmamak için kendini vurdurttu
04.07.2019 - 08:10 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Yakutiye ilçesinde yaralama suçuna karışan Zafer Kuyu’ya (24), denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zafer Kuyu,
634755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634755.aspx
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