Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Kuzu, arkadaşlarıyla bir plan yaptı. Genç, arkasına iki yastık koyarak F.Y’den (18) pompalı tüfekle ateş etmesini istedi. F.Y. denileni yaptı. Saçmaların ağır yaraladığı Kuzu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili F.Y. ile F.Y.T’yi gözaltına aldı. Tetiğe basan şahıs tutuklanırken F.Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.