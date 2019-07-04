Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyeti, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden organ ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine 21 Haziran’da Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye operasyon yapıldı. Ekipler, Suriye uyruklu Ahmet Zına’nın (32) böbreği, İsrailli Nimer Hayadrı’ye (50) nakledilmek üzereyken ameliyatı durdurdu. İkili ile birlikte operasyonu yapan Doç. Dr. H.G. ve hastalara tercümanlık eden Yusuf E. (49) gözaltına alındı. Zına, sorgusunda “Suriye’den kaçıp Hatay’a geldim. Yaşadığım maddi zorluklar sonrası böbreğimi satmak istedim. Ardından sosyal medyada ilan verdim. Nimer Hayadrı benimle irtibata geçti. İstanbul’a gelmemi söyledi. Burada kendisiyle buluştuk, fiyatta anlaştık” dedi. Hayadrı da “Ülkemde organ nakline müsaade edilmiyor. Böbrek hastalığım sebebiyle böyle bir yol izledim. Filistinli biri bize yardımcı oldu ve doktoru bulduk. Bu Filistinli 500 dolara bana ve Zina’ya sahte Suriye pasaportu çıkardı. İkimizi kardeş gibi gösterdi. Doktor buna itiraz etti, mahzurlu olacağını söyledi. Tekrar 500 dolar verip yeni pasaport çıkardık. Doktora, ameliyat dışındaki ücretler için 8 bin avro (yaklaşık 51 bin TL) verdim” ifadelerini kullandı. Hayadrı sınır dışı edilirken Zına ve Doç. Dr. H.G. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Tercüman ise serbest bırakıldı. Bu arada Suriyeli Zına’nın böbreğine karşılık 10 bin dolar (56 bin 400 TL), doktorun ameliyatı gerçekleştirmek için 35 bin dolar (yaklaşık 200 bin lira), hastanenin de 25 bin dolar (141 bin TL) aldığı tespit edildi.