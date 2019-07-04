Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Saraylar’dan yapılan açıklamaya göre, 2019’un ilk 6 ayında buraları ziyaret eden toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 844 bin kişiye ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 53 artışla 305 binden 469 bine çıkan Millî Saraylar’da, Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi sayısında 611 bin kişiyle listenin başında yer aldı.

Anadolu Yakası’nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi, 77 bin ziyaretçiyle ikinci olurken, Ihlamur Kasrı ise geçen sene olduğu gibi 47 bin kişiyle sıralamada üçüncülüğü korudu.Ziyaretçi profilinde de bazı değişiklikler görülen Millî Saraylar’a gelen Avrupalı turist sayısında İspanyollar, İtalyanlar ve Yunanlar ilk sıralarda yer aldı.