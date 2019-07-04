Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye, Ören’den Akçay istikametine giden Nedim Demirbaş idaresindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, sol taraftan yola çıkan Lütfü Mert idaresindeki 10 YH 270 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sırasında her iki araçta da büyük hasar oluşurken, sürücülerden Lütfü Mert ile yanında bulunan Habibe Mert ile diğer kamyonetin şoförü Nedim Demirbaş ve yanındaki Sevim Demirbaş yaralandı. Yaralılardan Habibe Mert araçta sıkışırken, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralar 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol kısa müddet trafiğe kapandı.

