Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen ‘Pençe Harekatına’ destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi. 
 