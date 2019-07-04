Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı. Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı.

Dün gerçekleşen Meclis toplantısı öncesi, Başkan Yılmaz cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Yılmaz, “Olaya şahit olup da müdahale etmeyen, en öldürücü darbeyi vuran kişiye kadar, dahil olan herkes hak ettiği en ağır cezayı alıncaya kadar acımız, öfkemiz, nefretimiz dinmeyecek. Ancak adalıya yakışan şekilde bekliyoruz adaleti. Hukuk kuralları içerisinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve Meclisim adına söz veriyorum” dedi.

Meclis toplantısı, Ramazan Öksüz için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Başkan Yılmaz, cinayetin yaşandığı eğlence mekanın askıya alınan ruhsatının da iptal edildiğini açıkladı. Yılmaz, bu mekana bir daha işletme ruhsatı verilmeyeceğinin de altını çizdi. Meclis, Ramazan Öksüz’ün bir sokağa adının verilmesi önerisini de gündemine aldı.