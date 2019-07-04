Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah saatlerinde Bozcaada yat limanında meydana geldi. Barış Kılınç, alışveriş yapmak için çarşıya gittiği sırada kendisine ait 'Cape Town' isimli Türk yatından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve vatandaşların ortak müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ufak çaplı yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.