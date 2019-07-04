Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal’ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.