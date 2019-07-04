Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Alişan İnal’ın kullandığı 07 LHS 17 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nde virajı alamayarak bordür taşlarına çarpıp refüje çıktı. Refüjdeki palmiyeye çarparak durabilen aracın sürücüsü Alişan İnal, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı
04.07.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tek taraflı gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : viraj,refüj,kaza,
634897 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634897.aspx
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