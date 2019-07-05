Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bolvadin Çobanlar kavşağında meydana geldi. Yapım çalışmalar sebebi ile iki şeride düşürülen yolda, mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile seyir halindeki tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi’ni kaldırıldığı öğrenildi.