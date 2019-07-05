Kaza, Bolvadin Çobanlar kavşağında meydana geldi. Yapım çalışmalar sebebi ile iki şeride düşürülen yolda, mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile seyir halindeki tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi’ni kaldırıldığı öğrenildi.
Afyonkarahisar’da tır ile minibüs çarpıştı, 14 yaralı
05.07.2019 - 10:50 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyon,minibüs,kaza,14,
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