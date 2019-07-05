Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi'nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkılarak sürdürülen kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı bölgesine giderek çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla görüştü.

Kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kazı çalışmalarında daha önce de 7,5 milyon yıllık filler, zürafalar, atlar ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını ifade eden Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç da Taşhan, Çevril, Kuşçu bölgesinin çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, "7,5 milyon yıl öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller, Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

Buluntuları görmek için Finlandiya Helsinki Üniversitesinden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsünden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Faysal Bibi'nin Kayseri’ye geleceği belirtildi.