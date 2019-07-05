Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Of ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Mehmet Ulusoy (41) ve Burak Karabina (24) isimli vatandaşlar, 'Umut Kardeşler' isimli tekne ile denize açılarak balık avlamak istedi. Bir süre sonra motorun arıza yapması sonucu denizin ortasında kalan iki kişi yanlarına telefon almadıkları için kurtulmayı bekledi.

SAHİL GÜVENLİĞE HABER VERDİLER

Etraflarından hiçbir tekne geçmediği için endişelenmeye başlayan Burak Karabina tekneden sosis tipi usturmaçayı alarak sahile yüzmeye karar verdi. Havanında kararmasıyla yönünü şaşıran Karabina, bir süre sonra gözden kayboldu. Ulusoy ve Karabina’nın yakınları sabah saatlerinde teknenin limanda olmadığını ve yakınlarına ulaşamadıkları için 158 ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından bot ve dalgıçlardan oluşan bir kurtarma ekibi gönderildi. 15 saat boyunca denizde yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Burak Karabina sosis tipi usturmaça bağlamış bir şekilde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bilinci açık bir şekilde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabina kıyıda bekleyen ambulansa getirilerek Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabina’nın bulunmasının ardından Umut Kardeşler isimli teknenin ve içinde bulunan Mehmet Ulusoy’un bulunması için Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından TCSG-83 Sahil Güvenlik botu arama çalışmalarına başladı. Bir süre sonra Sürmene ve Araklı ilçeleri arasında fark edilen teknenin yanına giden ekipler Mehmet Ulusoy da ulaştı. Ekipler tarafından bulunduğu tekneden alınan Ulusoy, Trabzon Limanı’nda bekleyen ambulansa getirilerek hastaneye kaldırıldı.