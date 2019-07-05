Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 81 ilinin giriş ve çıkışlarındaki, nüfus ve rakımın yer aldığı tabelaların önünde öz çekim yapmak için 6 yıl içinde yaklaşık 90 bin kilometre yol kateden Ahmet Köklükaya, Barış Manço'dan esinlenerek kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çorum'da bir reklam şirketinde çalışan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Ahmet Köklükaya, çocukluk yıllarında merhum sanatçı Barış Manço'nun televizyon programı için gittiği illerin tabelalarındaki nüfus rakamına "1" eklemesinden etkilenerek Türkiye'nin 81 kentine gitmenin hayalini kurdu.

Mesleği gereği sık sık iş seyahatlerine giden Köklükaya, ziyaret ettiği illerin girişindeki tabelalarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Son öz çekimini Samsun-Ankara kara yolundaki Çorum tabelasının önünde yapan Köklükaya, şehir tabelalarıyla yaptığı çekimleri odasının duvarındaki Türkiye haritasında albüme dönüştürdü.

"Bazen motorumla, bazen aracımla gittim"

Köklükaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilini dolaşmanın yaklaşık 6 yılını aldığını söyledi.

Gittiği şehirlerde tabelaları gördükçe Barış Manço'yu hatırladığını belirten Köklükaya, "Zamanla gittiğim illerde tabelaların önünde öz çekim yapıp odamdaki Türkiye haritasının üzerine yapıştırmaya başladım. Fırsat buldukça öz çekim yapmak için seyahat ettim. 90 bin kilometreye yakın yol yaptım. Bazen motorumla, bazen aracımla gittim. Arkadaşlarım zaman zaman gezilerime eşlik etti ancak çoğunlukla yalnız seyahat ettim." dedi.

"Çocukluğumda Barış Manço'nun programlarını izlerken her şehre gittiğinde tabelalara '+1' koyduğunu görüyordum. Ben de büyüdüğümde bunu yapmayı hayal ediyordum." diyen Köklükaya, yolculuklar sırasında Türkiye'nin ne kadar harika bir ülke olduğunu keşfettiğini vurguladı.

Gittiği şehirlerde çok güzel anılar yaşadığını dile getiren Köklükaya, "Yurdumuzun her tarafında insanlarımız misafirperver, hoşgörülü. Gittiğim yerlerde neden seyahat ettiğimi anlattığımda şaşıranlar oldu. İlginç olaylar yaşadım, çok güzel arkadaşlıklar kurdum ama hiç sorun yaşamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Köklükaya, gezilerde en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğasına şaşırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnsanlar gidip görmeden doğunun kıraç topraklardan ibaret olduğunu düşünüyor. Ben de öyle zannediyordum ancak özellikle Hakkari'ye yaklaşırken kendimi Alpler'de gibi hissettim. Bölgenin doğasına hayran kaldım. Edirne'den Hakkari'ye kadar ülkemizin tamamını gezdim. Şiir gibi bir ülkede yaşıyoruz. Ege'de berrak sularda denize girebiliyorsunuz. Karadeniz'de doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Kars'ta yaylada atlarla koşturuyorsunuz. Mardin'de, Urfa'da tarihi yaşıyorsunuz. İç Anadolu'nun güzellikleri bambaşka."

Herkese Türkiye'nin tüm bölgelerini gezme tavsiyesinde bulunan Köklükaya, "Kapısını çaldığınızda kimse yardımı esirgemiyor. Vatanımızın kıymetini bilelim." ifadesini kullandı.