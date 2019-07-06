Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, yurt dışındaki lüks hayatına devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’un Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtiliyor. Mehmet Aydın, yeni ortaya çıkan görüntülerinde eski eşi Sıla Aydın’a aldığı lüks yatta keyif sürerken görüldü. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobiller de yer alıyor.

Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı verilen kayınpederi Hakan Soysal (44) ise gelerek mahkemeye teslim oldu. Soysal, sahibi oldukları şirketi Çiftlik Bank’a sattıklarını, ücretli olarak çalışmaya başladıklarını, 1 ay sonra da işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Mahkeme, hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve Soysal’ı serbest bıraktı.