Kartaltepe Mahallesi Süvari Sokak'ta yol kenarında yürüyen 2 kişiye, bir araçtan ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yolda yürüyen kişilere ateş açıldı: 2 yaralı
06.07.2019 - 07:32 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de yolda yürüyen 2 kişi, araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.
Etiketler : küçükçekmece,silahlı saldırı,
635210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635210.aspx
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