Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl aralık ayında Osmangazi’ye bağlı Alacahırka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Münir S. (48), kardeşi Mümün S. (41) ile tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede sol omzundan bıçaklanan Münir S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Mümin S. tutuklandı.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebi ile dava açılan iki çocuk babası Mümün S., son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Ağabeyim Münir S. alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Aramızda bir metre mesafe vardı. Fayans üzerinde bulunan halı ağabeyimin ayağının altından kaydı ve benim üzerime doğru kapaklanınca ikimiz birlikte düştük. Bıçağın sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarı attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Tekrar içeri girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerde idi. Bana 'Mümün' diye seslendi, 'Efendim abi' dedim. sağlık ekiplerine haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Pişmanım” dedi.

Mahkemede son sözü sorulan sanık, olayın kazayla meydana geldiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında indirim istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa ilk müebbet hapis cezası verdi. İyi hal ve tahrik indirimleri uygulayan heyet, cezayı 4 yıla, ardından 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 9 ay 10 gün ceza vererek, tutukluluk süresini göz önünde bulundurup tahliye etti.