Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, 01.00 saatlerinden Merkezefendi İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleşti. F.T. kontrolündeki otomobil drift yaptığı gerekçesiyle uyarı aldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Otomobil Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Daha sonrasında sürücüye ulaşan trafik polisi ekipleri trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanma suçundan 7 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil 2 ay trafikten men edildi. Araç, çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.