İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir
06.07.2019 - 16:43 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : bakanlık,
635321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635321.aspx
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