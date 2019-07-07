Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peşinden giden polis, aracı Saraylar Mahallesi’nde terk edilmiş hâlde buldu. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde sürücü F.T’ye ulaştı. Şahsa, trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanma suçundan 7 bin lira trafik cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine iki ay el konuldu, otomobili de iki ay trafikten menedildi. Otomobil çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.

