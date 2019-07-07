Peşinden giden polis, aracı Saraylar Mahallesi’nde terk edilmiş hâlde buldu. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde sürücü F.T’ye ulaştı. Şahsa, trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanma suçundan 7 bin lira trafik cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine iki ay el konuldu, otomobili de iki ay trafikten menedildi. Otomobil çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.
7 bin liralık araca 7 bin liralık ceza
07.07.2019 - 02:49 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, dün 01.00 sularında eski model aracıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda drift yaptı. Bunu gören polisler otomobili durdurmak istedi ancak sürücü kaçtı.
Peşinden giden polis, aracı Saraylar Mahallesi’nde terk edilmiş hâlde buldu. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde sürücü F.T’ye ulaştı. Şahsa, trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanma suçundan 7 bin lira trafik cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine iki ay el konuldu, otomobili de iki ay trafikten menedildi. Otomobil çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.
Etiketler : denizli,drift,drift cezası,
635364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635364.aspx
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