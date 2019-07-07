Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu önünde gece devriyesi atan Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, çevreye rahatsızlık veren bir grubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.



BEKÇİLERE TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Bu sırada bekçilere mukavemette bulunan bir kişi, bekçilere tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği bekçi Bayram Kara (26) ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara (29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



RAMAZAN KARA'NIN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi Ramazan Kara tedavi altına alındı. Ağabey Kara'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Okulun etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

