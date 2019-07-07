Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de katıldıkları düğünden Samsun'un Çarşamba ilçesine dönenlerin içinde bulunduğu minibüs Terme ilçesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 16 kişi ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı
07.07.2019 - 13:14 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 16 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : düğün,kaza,yaralı,story_,
635461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER