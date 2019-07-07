Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de katıldıkları düğünden Samsun'un Çarşamba ilçesine dönenlerin içinde bulunduğu minibüs Terme ilçesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 16 kişi ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.