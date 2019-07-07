Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent Altıntop'un 5 çocuğundan Gülseren Altıntop ve Kardelen Altıntop, 1 Temmuz'da, Karabağlar'a bağlı Limontepe semtindeki evlerinden 'Gezmeye gidiyoruz' diyerek, çıktı.

KARDEŞLERİN BURSA'DA BİR KAFEDE ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Kızlardan haber alamayan babaları, polise gitti. İhbar üzerine harekeyte geçen polis ekipleri, kız kardeşleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Altıntop kardeşlerin, evden kaçıp, Bursa'ya gittiği ve kafede çalışmaya başladığı belirlendi. Kafede kalan kardeşlerin, dün, pişman olup, karakola giderek, evden habersiz çıktıklarını söylediği belirtildi. Gülseren ve Kardelen Altıntop kardeşlerin, yardım istemesi üzerine, 6 gün sonra İzmir'deki ailesine teslim edildiği öğrenildi.