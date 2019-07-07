Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan Ali Musa Balaban, tatil yapmak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine geldi. Denize giren Balaban, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

BAYGIN HALDE SUDAN ÇIKARILDI

Kıyıdakiler Balaban'ın yardım beklediğini anlayınca hemen yanına yüzüp, güçlükle sudan çıkardı. Baygın olduğu belirlenen Balaban için sağlık ekibi çağrıldı.

TÜM MADAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdığı Balaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Musa Balaban'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.