İstanbul'da yaşayan Ali Musa Balaban, tatil yapmak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine geldi. Denize giren Balaban, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
BAYGIN HALDE SUDAN ÇIKARILDI
Kıyıdakiler Balaban'ın yardım beklediğini anlayınca hemen yanına yüzüp, güçlükle sudan çıkardı. Baygın olduğu belirlenen Balaban için sağlık ekibi çağrıldı.
TÜM MADAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdığı Balaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Musa Balaban'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu
07.07.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine, İstanbul'dan tatil için gelen Ali Musa Balaban (58), girdiği denizde boğuldu.
İstanbul'da yaşayan Ali Musa Balaban, tatil yapmak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine geldi. Denize giren Balaban, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : tatil,istanbul,ayvacık,boğulma,
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