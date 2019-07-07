Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han için önemli olan Ertuğrul Süvari Alayı, bundan 121 yıl önce Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek ‘Bismihu’ ile başlayan yemini ediyordu. Söğüt’te düzenlenen program kapsamında da asırlar önce yemin eden askerlerin torunlarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, Ertuğrul Alayı’nı temsilen yemin etti.



VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni programı mehter takımının gösterisi ile başladı. Ardından tören alanında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir konuşma yaptı. Vali Şentürk, "Bugün tarihimizde çok özel bir anlamı olan Ertuğrul Alayı’nın yemin merasimi icrası noktasında yapılmış olan programın ikincisinde bulunuyoruz. Ertuğrul Alayı, Sultan Abdülhamid’in suikaste maruz kaldığı bir ortamda onu korumak üzere üzerine çullanmış olan bir ere 'evladım sen neredensin' dendiğinde 'Söğüt’tenim' padişahım dediği, vefanın, sadakatin timsali örnek bir hadisenin yaşandığı bir ortamda oluşturulmuştur. Sultan Abdülhamid Han’ın yakın muhafız alayını bu bölge insanından Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Söğüt merkezli erlerden oluşturduğu muhafız alayının sembol toprakları temsil ettiği bir ortamda bir aradayız. Burada icra edilen programla muradınız ne diye sorarsanız, bir taraftan tarihimizi yad etmek, tarihimizden ders almak, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ortaya koymak onu pekiştirmektir" dedi. Vali Şentürk’ün konuşmasının ardından temsili alayda bulunanlar Ertuğrul Alayı Yemini ettiler. Yeminin edilmesinden sonra program sona erdi.



İŞTE O YEMİN

Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Gece güne, gün geceye devrilsin. Halifem, sultanımın yolu yolumdur. Benim kolum, onun koludur. Silahımın üstüne, tohumu çıkartan toprağımın üstüne, kuyunun üstüne, zindanın üstüne, atam Ertuğrul Gazi üstüne, sadakatim boynumdur, boynum doğrudur, kılıcım eğridir. İhanetten Allah korusun! Beni kendi kılıcımla doğrasın. İşte Kur’an-ı azimüşşan, işte elim. Ekmek tuz hakkı için, Allah’ın sözüne yemin olsun; hem vallahi, hem billahi, hem tillahi, devletimin bekâsını her şeyden önce tutacağıma, sultanımın canını kendi canımdan önce tutacağıma, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözüne bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve dinim üzerine ant içerim...



