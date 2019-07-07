Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı.

İTFAİYE EKİPLERİ BİLEZİĞİ MAKASLA KESTİ

Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı.



