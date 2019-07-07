Kırıkkale’de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı.
İTFAİYE EKİPLERİ BİLEZİĞİ MAKASLA KESTİ
Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı.
Şişen bileğindeki bileziği itfaiye ekibi keserek çıkardı
07.07.2019 - 16:55 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de sağ bileği şişen kadının bileziğini hastanedeki sağlık görevlileri çıkaramayınca, itfaiye ekibi keserek çıkardı.
Kırıkkale’de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı. Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,
635500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635500.aspx
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