Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup, Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Keşiş Mağarası’nda mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 9 kişilik grubun kurtarılması için çalışma başlattı.