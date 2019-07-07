Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup, Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Keşiş Mağarası’nda mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 9 kişilik grubun kurtarılması için çalışma başlattı.
Kozan'da 9 kişi mağarada mahsur kaldı
07.07.2019 - 22:13 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 22:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, CANKUR ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,Kozan,
635545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635545.aspx
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