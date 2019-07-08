Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde kafeterya işleten Ali Saçıkara’nın (48), iş yeri 2 ay önce soyuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızın, Rus asıllı Alman vatandaşı Jan Aleksandroviç Troki olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 bin TL değerinde bilgisayar ve içecek çalan Troki, plajda güneşlenirken yakalandı. Ali Saçıkara’nın şikâyetçi olması üzerine iki ay cezaevinde kalan Jan Aleksandroviç Troki, ikinci duruşmada tüm zararı karşılayacağını beyan edince yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi. Troki’nin kaldığı pansiyona giden Saçıkara, durumuna üzüldü. Maddi sıkıntı sebebiyle kaldığı pansiyonun parasını ödemekte zorlanan Troki’yi evine alan Saçıkara, soyduğu kafeteryada ona iş verdi.

KANKA OLDULAR

Hırsızın tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından mahkeme sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Ali Saçıkara, şunları söyledi: İlk zamanlar çok öfkeliydim. Mahkemede onu gördükten sonra üzüldüm. Cezaevinde sıkıntılı günler geçirdiği her halinden belliydi. Tahliye edildikten sonra kaldığı pansiyona gittim. Orada perişan hâlini gördüm. Pansiyon ücretini bile ödemekte zorlanıyordu. Onu pansiyondan çıkarıp evime aldım. Hırsızlık yaptığı iş yerime getirerek iş verdim. Birkaç yabancı dili var. Garsonluk yapıyor. Özünde iyi bir insan olduğunu anladım. Şimdi benim evimde birlikte yaşıyoruz. Kıyafetlerini de makinede bizzat ben yıkıyorum. Kahvaltılarını ben hazırlıyorum. Şimdi arkadaş olduk. Kanka olduk. Aynı evde yatıp kalkıyoruz.

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR

Nisan ayında Antalya’ya geldiğini söyleyen Jan Aleksandroviç Troki ise önceleri pahalı otelde kaldığını belirterek, şunları söyledi: Param azalınca pansiyonda kalmaya başladım. Param bitince de hırsızlık yaptım. Hırsızlık yaptığım iş yerimin sahibi Ali Bey’e çok kötülük yaptım. Ama o bana iş yerini, evini açtı. Gelmek isterse onu ileride Almanya’ya götürmek isterim. Türkiye’yi ve insanları çok sevdim. Yaptığımdan dolayı pişman oldum. Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum.