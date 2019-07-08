Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN



Malum düğün mevsimindeyiz... Her yer kına organizasyonu, nikâh daireleri 10 dakikaya bir nikâh tarihi veriyor. Eşyalar, gelinlik ve damatlıklar, düğün mekânı, davetli, davetiye, nikâh şekeri, fotoğrafçı, düğünde ikram edilecekler derken gençler ne yapacağını şaşırıyor. Bütün adımları yaklaşık 1 yıl önceden planlamadıysanız, biraz telaşlı bir dönem yaşayabilirsiniz. Özellikle çiftlerin ikisi de çalışıyorsa iş epeyce zor tabii ki. Fakat son yıllarda komple hizmet veren organizasyonlar gençlerin işini epey kolaylaştırıyor. Ev, eşyalar, düğün mekânı derken kuaför seçimi ve fotoğraf-video çekimini son dakikaya bıraktıysanız biraz gerilebilirsiniz. Yoğunluk sebebiyle istediğiniz yerden hizmet alamayabilirsiniz. Armut.com verilerine göre komple hizmet satın almalar temmuz ayında yoğunlaşıyor. Düğün fotoğrafçısı için ortalama fiyatlar 1.200 lira iken, gelinin sadece makyaj ücreti olarak 350 lira isteniyor. En pahalı makyaj ve düğün fotoğrafçısı ise İstanbul’da bulunuyor. Özellikle kuaför, makyaj gibi hizmetler için randevuların 1 ay öncesinden alınması, hatta daha önceden istediğiniz saç modeli ve makyaj için prova yapılması tavsiye ediliyor.