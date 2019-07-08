Kaza, Sinop-Boyabat eski karayolu Dranaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Aluç köyündeki yakınlarının cenazesine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
08.07.2019 - 17:37 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Sinop,
635728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635728.aspx
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