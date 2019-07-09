Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRK Hava Yolları (THY), filosuna dâhil olan ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul’dan Trabzon’a yaptı. İniş sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptı. Yıldızlar, Maçka uçağının üzerinden iki defa alçak uçuşla geçiş yaptı. Yolcular arasında bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan önemli bir ana şahitlik ettiklerini belirterek “Maçka halkı adına gurur duydum. . Özellikle milliyetçiliğiyle ve vatan sevgisiyle Türkiye’ye örnek olmuş Eren’imizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Türkiye’ye örnek olan bir insan olması ile de gurur ve mutluluk duyduk” dedi. Uçaktaki kafile, Trabzon Havalimanı’nda düzenlenen tören sonrası Eren’in kabrini ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül, gelen misafirleri mezarlık önünde karşıladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda vatandaş, Eren’in mezarı başında dualar okudu. Anne Ayşe Bülbül “Allah razı olsun. Yavrumu unutmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.