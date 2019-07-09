Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenilen 18 yaşındaki V.K., 17 yaşındaki C.D. adlı kızı kaçırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı B.K.'nin kaldığı evi tespit etti ve baskın düzenledi. V.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken C.D. adlı kız ise ailesine teslim edildi. V.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.