Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesinin çamaşır makinesine attığı polis bebeğinin yüzü silindiği için günlerdir ağlayan minik Yusuf’a polis amcaları polis bebek sürprizi yaptı. Kreşe, misafirliğe ve gittiği her yere polis bebeğini götüren Yusuf, annesinin çamaşır makinesine attığı bebeğinin yüzü silindiği için ağlıyordu. Duruma üzülen Yusuf'un anne babası ise Emniyete durumu yazınca polis amcaları harekete geçti. Polis Bebeğinin her anında kendisini koruduğunu düşünen Yusuf'a yeni bir polis bebeği hediye edildi.