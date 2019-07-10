Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Üsküdar'da kaza: 3 yaralı
10.07.2019 - 10:40 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Rasathane Caddesi'nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Üsküdar,
636078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636078.aspx
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