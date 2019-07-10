Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi. 15 metrelik su kuyusuna bir şahsın düştüğü ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hareket etti. 22 kişilik jandarma ekibi ve itfaiye hızla yerleşik yaşayan 68 yaşındaki Alman uyruklu Herbert Wawrzynak’ın düştüğü kuyuya geldi. Wawrzynak’ın kuyudaki su motorunu tamir etmek üzere kuyunun yarısına kadar indiği ve bastığı tahtaların kırılması sonucu 15 metre yükseklikten içi su dolu kuyuya düştüğü belirlendi. Wawrzynak’ın, 2 metre derinliğindeki soğuk suyun içinde güçlükle yüzeyde durduğunu tespit eden ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Gerekli hazırlıkları yapan itfaiye ve jandarma kuyunun içine inip, Wawrzynak’ı 1.5 saatlik çalışmayla kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Alman Herbert Wawrzynak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve basit yaralanmalar bulunan Herbert Wawrzynak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.